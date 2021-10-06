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بنسبة 30٪.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-06T10:48:07+0000
بنسبة 30٪.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة الارتفاع مرة اخرى، يوم الاربعاء، لتسجل اكثر من 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 30 % لتصل إلى 208 مليوناً، و818 الفا و 800 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 160 مليونا و734 الفا دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 164 مليوناً و298 الفا و800 دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 44 مليوناً و520 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 4 شركة صرافة، و201 شركة توسط.

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