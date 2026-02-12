بنسبة 26% .. تكلفة المعيشة في بغداد ارخص من اسطنبول التركية

شفق نيوز - بغداد

كشف موقع expatistan العالمي الذي يعنى بتصنيف دول العالم، ان بغداد ارخص في تكلفة المعيشة من مدينة اسطنبول التركية بنسبة 26%%.

وهذا الموقع يقارن في تصنيفاته بين تكاليف المعيشة بين دول العالم بالاعتماد على أسعار المأكل، والمسكن، والملبس، والمواصلات، ومستحضرات العناية الشخصية، والأنشطة الترفيهية، وأصدر مؤخرا أحدث تصنيف له لعام 2026.

ووفقا للموقع فإن "نسبة ما يدفعه السكان في بغداد من مبالغ على الطعام أقل بنسبة 4% مما يدفعه السكان في اسطنبول، فيما يدفع سكان بغداد على السكن أقل بنسبة من 20% مما يدفعه السكان في اسطنبول".

واشار الى ان "سكان بغداد يدفعون على الملابس أقل بنسبة 33% مما يدفعه سكان اسطنبول، فيما يدفع سكان بغداد على الموصلات أقل بنسبة 44% مما يدفعه سكان اسطنبول".

وبحسب الموقع، فإن "سكان بغداد يدفعون على العناية الشخصية أقل بنسبة 29% مما يدفعه سكان اسطنبول، واخيرا يدفع سكان بغداد على الترفيه أقل بنسبة 15% مما يدفعه سكان اسطنبول".