بنسبة 13% .. ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة اليوم الاثنين، بنسبة 13% لتصل إلى أكثر من 215 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 215 مليونا و493 الفا و281 دولارا مرتفعا بنسبة 13.76% مقارنة بيوم امس الاحد الذي بلغت المبيعات فيه 189 مليونا و289 الفا و340 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 147 مليونا و 193 الفا و 281 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 68 مليونا و 300 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 148 شركة.