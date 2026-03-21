بنسبة نمو متسارعة .. صادرات المكسرات الأميركية للعراق تكسر حاجز 30 مليون دولار

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت وزارتا الزراعة والتجارة الأمريكيتان، يوم السبت، أن قيمة صادرات الولايات المتحدة من المكسرات إلى السوق العراقية حققت طفرة قياسية بتجاوزها حاجز 30 مليون دولار خلال العام 2025.

وبحسب بيانات رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد بلغت كمية الشحنات الموردة نحو 5,606 أطنان مترية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 30.57 مليون دولار، ما يعكس تحولاً جذرياً في حجم التبادل التجاري بين البلدين ضمن هذا القطاع الغذائي.

وأظهرت الإحصائيات أن متوسط قيمة صادرات المكسرات الأمريكية إلى العراق خلال العقد الأخير كان يستقر عند 12.43 مليون دولار سنوياً، ما يعني أن الأرقام المسجلة أخيراً تمثل نسبة نمو استثنائية بلغت 392%.

ويعزو مراقبون هذا الارتفاع المتسارع إلى تزايد الطلب المحلي في العراق على المنتجات ذات الجودة العالية، وتوسع سلاسل التوريد الأمريكية التي بدأت تأخذ حصة أكبر في السوق العراقية مقارنة بالسنوات الماضية.