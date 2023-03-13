بنسبة عجز تجاوزت 63 تريليون دينار وسعر النفط 70 دولاراً.. السوداني يكشف تفاصيل الموازنة

شفق نيوز / كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تفاصيل مشروع قانون موازنة 2023، التي صوت عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى البرلمان.

وأوضح السوداني، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، أن "المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة بلغ 197 تريليوناً و828 مليار دينار".

وأضاف أن "النفقات التشغيلية في الموازنة بلغت 150 تريليوناً و293 مليار دينار، أما النفقات الاستثمارية فبلغت 47 تريليوناً و555 مليار دينار".

وقال السوداني، إن "العجز المالي في موازنة 2023، بلغ 63 تريليوناً و275 مليار دينار".

وبين أن "الإيراد المالي بالموازنة بلغ 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن "سعر النفط قدر في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 الف يومياً، منها 400 برميل من إقليم كوردستان".

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بوقت سابق من اليوم، عن تفاصيل إقرار مشاريع قوانين لثلاث موازنات مالية، مؤكداً قانونية هذا الإجراء.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أقر مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات 2023, 2024, 2025، في إجراء هو الأول من نوعه.

ويأتي القرار على الرغم من أن قانون الموازنة العامة الاتحادية أوضح أن الخطة المالية تعبر عما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات، تتضمن جداول تخطيطية لتخمين الإيرادات وتقدير النفقات بشقيها الجارية والاستثمارية لسنة مالية واحدة تعين في قانون الموازنة العامة الاتحادية.