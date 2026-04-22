بنسبة تقارب 2%.. هبوط متزامن لخام البصرة مع تراجع النفط عالمياً

سجلت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء، انخفاضاً تجاوزت نسبته الـ 2%، مقتفية أثر التراجع في الأسواق العالمية.

ووفقاً لبيانات السوق، فقد خام البصرة الثقيل 1.13 دولار من قيمته ليصل إلى 112.50 دولاراً، فيما سجل الخام المتوسط تراجعاً مماثلاً ليستقر عند 114.60 دولاراً للبرميل.

يأتي هذا تزامناً مع انخفاض أسعار النفط في وقت مبكر من تعاملات اليوم مع تقييم المستثمرين لآفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار وحركة الإمدادات العالمية.

ويعتمد العراق في تسعيرة نفطه الخام على وجهة التصدير، حيث تُسعّر الشحنات المتجهة إلى آسيا وفق معادلة تستند إلى متوسط خامي دبي وعُمان، عبر تقسيم مجموعهما على اثنين.

أما الصادرات المتجهة إلى أوروبا، فتُسعّر بالاستناد إلى خام برنت مع إضافة علاوة سعرية أو خصم بحسب ظروف السوق، في حين تُحدد أسعار الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة اعتماداً على خام غرب تكساس الوسيط، أيضاً بعلاوة أو خصم وفقاً لمتغيرات السوق.