سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بنحو 4 مليارات دولار.. العراق ثاني أكبر مستورد للبضائع الإيرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-27T10:28:54+0000
بنحو 4 مليارات دولار.. العراق ثاني أكبر مستورد للبضائع الإيرانية

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للجمارك الإيرانية، يوم الاثنين، تصدير نحو 14 مليون طن من البضائع الإيرانية إلى العراق، منذ مطالع العام 2021، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليارات دولار.

وبحسب مدير عام الجمارك الإيراني، مهدي ميراشرفي، فإن "النصف الأول من العام الجاري، شهد وصول حجم التجارة الخارجية إلى 45 مليار دولار، لتسجل الصادرات الإيرانية نمواً بنسبة 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

وأوضح ميراشرفي، أن " تصدير60 مليون طن من البضائع بقيمة 21 مليار و 800 مليون دولار، في النصف الأول من هذا العام، يعني زيادة 30 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي من حيث الوزن، و61 بالمئة من حيث القيمة".

وحلت الصين في المرتبة الأولى، باستيراد 14 مليوناً و 800 ألف طن من البضائع، بقيمة 6 مليارات و500 مليون دولار، والعراق ثانياً بـ13 مليوناً و 900 ألف طن، بقيمة 3 مليارات و 800 مليون دولار، وتركيا في المرتبة الثالثة بواقع 7 ملايين ومئتي ألف طن من البضائع، بقيمة مليارين و 300 مليون دولار.

ونوه مدير عام الجمارك الإيراني، إلى أن الغاز الطبيعي المسال والميثانول والبولي إيثيلين، ومنتجات الحديد شبه المصنعة وسبائك الحديد والبروبان واليوريا والبنزين والقضبان الحديدية والكاثودات، كانت من أهم المنتجات الإيرانية المصدرة خلال الفترة الماضية.

related

العراق ثاني مستورد للبضائع الإيرانية بعد الصين

Date: 2021-05-02 14:37:51
العراق ثاني مستورد للبضائع الإيرانية بعد الصين

ارتفاع "طفيف" في التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ مندلي

Date: 2021-06-06 07:47:10
ارتفاع "طفيف" في التبادل التجاري بين العراق وإيران بمنفذ مندلي

ايران: تحقيق 20 مليار دولار بالتجارة مع العراق ليس مستحيلا

Date: 2019-07-23 09:23:05
ايران: تحقيق 20 مليار دولار بالتجارة مع العراق ليس مستحيلا

إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

Date: 2019-12-09 13:45:52
إيران: عقد توريد الكهرباء للعراق سنوي على غرار الموازنة العامة في هذا البلد

إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 07:59:40
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

التجارة تدعو العراقيين كافة الى تسلم حصصهم الغذائية

Date: 2020-03-30 13:02:42
التجارة تدعو العراقيين كافة الى تسلم حصصهم الغذائية

اتفاق عراقي-مصري على تفعيل مقررات قمة بغداد الثلاثية

Date: 2021-07-04 14:57:16
اتفاق عراقي-مصري على تفعيل مقررات قمة بغداد الثلاثية

الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم

Date: 2019-09-14 16:07:11
الغضبان متفائل بالتوصل لاتفاق مع كوردستان بشأن النفط: الانتاج سيصل لهذا الرقم