بنحو 270 مليون دولار.. العراق يتراجع للمرتبة الرابعة كأكبر مستورد للصناعة الأردنية

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الخميس، ان العراق تراجع للمرتبة الرابعة كأكبر مستورد لصناعة عمّان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات الغرفة لدول العالم خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 وصلت إلى 1.814 مليار دينار أردني، مقابل 1.646 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

واضافت أن "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان مسجلة ما قيمته 993 مليون دينار أردني"، مبينة ان "الهند جاءت بالمرتبة الأولى في استيرادها من الأردن بمقدار 321 مليون دينار تليها الولايات المتحدة الامريكية بمقدار 280 مليون دينار، يليها السعودية ثالثا بمقدار 203 ملايين دينار، ثم العراق الذي تراجع مرتبة واحدة ليحتل المرتبة الرابعة بقيمة 189 مليون دينار أردني (مايعادل نحو 270 مليون دولار امريكي)".

واشارت الى ان "الدول العربية جاءت بالمقدمة في صادرات الغرفة إليها بقيمة بلغت 722 مليون دينار، فيما جاءت الدول الاسيوية غير العربية بـ 602 مليون دينار، وجاءت الدول الافريقية نحو 12 مليون دينار والامريكية الشمالية بـ 296 مليون دينار".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي 2023، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية و الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الأخرى".

يذكر أن العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على العراق .