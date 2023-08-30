بنحو مليار دولار.. العراق رابع أكبر مستورد من تركيا في تموز

شفق نيوز / أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، مجيء العراق بالمركز الرابع، بين أكبر المستوردين من تركيا في شهر تموز الماضي، مشيرة إلى ارتفاع الصادرات والواردات التركية بنسبة 8.3٪ و 10.5٪ على التوالي.

وذكرت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا لشهر تموز بلغت 20 ملياراً و 78 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، مبينة أن "واردات تركيا في تموز سجلت 32 مليارا و 285 مليون دولار بزيادة 10.5٪، عن نفس الفترة من عام 2022".

وأضافت أن "العراق جاء رابعا في صادرات تركيا لدول العالم في شهر تموز الماضي بقيمة 978 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بـ 1 مليار و673 مليون دولار، تلتها إيطاليا ثانيا بـ 1 مليار و103 ملايين دولار، ومن ثم الولايات المتحدة الامريكية ثالثا بـ 1 مليار و101 مليون دولار وجاءت المملكة المتحدة خامسا بـ 962 مليون دولار".

وأشارت هيئة الإحصاء التركية، إلى أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 29٪ في أيار 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار، وخاصة تركيا وايران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.