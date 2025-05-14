بمواصفات عالمية.. وزير الصناعة يضع حجر الأساس لأكبر مشروع كيمياوي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أطلق وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتّال النجم، يوم الأربعاء، الأعمال التنفيذية لأكبر مصنع لإنتاج الكلور والصودا الكاوية، في موقع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية بمحافظة البصرة.

وقال بتال، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المشروع سينفذ وفق أحدث المواصفات والتكنولوجيا العالمية، باستخدام تقنية الخلايا الغشائية الصديقة للبيئة، وبطاقة إنتاجية يومية تبلغ 120 طناً من الصودا الكاوية، و106 أطنان من الكلور السائل، و185 طناً من حامض الهيدروكلوريك، بالإضافة إلى 150 طناً من هايبوكلورات الصوديوم".

وبين أن "المشروع يُعد رافداً مهماً لقطاعات النفط والصناعة والمياه، إلى جانب مساهمته الفاعلة في توفير فُرص العمل لأبناء محافظة البصرة".

وأضاف أن "المشروع يُمثل أحد أهم المشاريع الصناعية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن، لما يوفره من مواد كيمياوية حيوية تدخل في تعقيم مياه الشرب واستخدامات أخرى، والوزارة وضعت منذ تسلمه مهامها، رؤية متكاملة لإنشاء مصانع جديدة بديلة عن القديمة والمتهالكة".

وأشار إلى "إطلاق عدة حزم من المشاريع الاستثمارية بدءاً من أيار/ مايو 2023، وستليها حزم إضافية خلال العام الحالي".

ولفت بتال، إلى أن "الوزارة تدعو الشركات العراقية والدولية إلى التقديم والمنافسة على المشاريع الاستثمارية المطروحة"، مؤكداً أن "القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الصناعية، ويحظى بدعم الوزارة الكامل، لاسيما في البصرة هي و التي تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية".