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لتحقيق إيرادات قياسية وحلول العيد وزارة النفط تصرف "مكافأة" مالية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-03T08:27:35+0000
لتحقيق إيرادات قياسية وحلول العيد وزارة النفط تصرف "مكافأة" مالية

شفق نيوز/ وجه وزير النفط ورئيس شركة النفط الوطنية إحسان عبد الجبار إسماعيل، يوم الأحد، بصرف (100 ألف دينار) لكل العاملين في القطاع النفطي.

أصدر وزير النفط، في بيان، أمرًا بصرف مكافأة مالية (100 ألف دينار) على منتسبي القطاع النفطي كافة، ملاك وعقود وأجور يومية.

وجاء توجيه الوزير تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتحقيق الوزارة ايرادات نفطية قياسية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت، يوم الجمعة، الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي ويعد أعلى إيراد شهري بتاريخ العراق.

وقالت الوزارة في بيان؛ ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (101) مليون و (191) ألفا و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11,505) مليار دولار .

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