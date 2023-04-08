بمناسبة العيد.. إيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر (وثيقة)

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر وذلك بمناسبة قدوم عيد الفطر.

جاء ذلك في كتاب رسمي، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، موقع من مدير مكتب رئيس الوزراء وكالة إحسان ياسين العوادي وموجه الى البنك المركزي العراقي، حمل عنوان "إيقاف استقطاع".

وذكر الكتاب أنه بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء لأخذ ما يلزم بشأن توجيه المصارف الحكومية والاهلية بإيقاف استقطاع سلف الموظفين لهذا الشهر فقط بمناسبة قدوم عيد الفطر.