بملياري دولار.. شركة أميركية تجهّز مصفاة كركوك النفطية بالمعدات

شفق نيوز/ كشف مسؤولان في كركوك، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة تخص مشروع مصفاة المحافظة الجديد، فيما أكدا أن قيمة العقد تبلغ 2 مليار دولار ومعداته تجهزها الشركة الأميركية UOP.

وقال مستشار محافظ كركوك لشؤون الاستثمار علي حمادي، لوكالة شفق نيوز، إن "توقيع إدارة محافظة كركوك المتمثلة بالمحافظ ريبوار طه مصطفى، على عقد تنفيذ انشاء مصفاة كركوك النفطية سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المحافظة من البنزين والمحروقات".

وأضاف حمادي، أن "قيمة عقد المشروع تبلغ ملياري دولار وبفترة تنفيذ تتراوح بين عامين وثلاثة اعوام، كما أن المشروع سيوفر نحو 3 الاف فرصة عمل لابناء كركوك"، مبيناً أن "الفترة المقبلة ستشهد دخول المشروع حيز التنفيذ بعد اتمام الإجراءات الخاصة في عملية تسليم أرض المشروع للشركة".

ويأتي المشروع ضمن خطط وبرامج وزارة النفط العراقية، لتغطية الحاجة المحلية من المشتقات النفطية في البلاد، والعمل على تصدير الفائض من خلال مشاريع المصافي الاستثمارية.

ومن المقرر أن تنتج المصفاة 70 ألف برميل يومياً من مشتقات النفط عالي الجودة.

من جانبه قال مدير شركة رانية للطاقة والنفط جلال حاج أحمد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن " توقيع الشركة العقد مع إدارة كركوك هي خطوة مهمة حيث أن الشركة ستعمل على إنشاء المصفاة وفق المواصفات العالمية، و تلتزم بالمواعيد لتشغيلها، وسوف يكون تجهيز المصفاة عبر شركة UOP الأميركية الكبيرة"، مبيناً أن "المعدات والتجهيزات ستكون الأولى من نوعها وصديقة للبيئة".

وأضاف ، أن "المشروع مع تنفيذه سيوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل خاصة بأهالي كركوك بجميع مكوناته".

وأعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، أمس الخميس، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة النفط الاتحادية، على إنشاء أول مصفاة نفطية في المحافظة.

وقال مصطفى، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كركوك وقعت أول عقد استثماري لإنشاء مصفاة نفطية بطاقة 70 ألف برميل في اليوم، وحصلت على موافقات رئيس الوزراء ووزارة النفط".

وبين مصطفى، أن "موقع المصفاة سيكون قرب شركة غاز الشمال جنوب غربي كركوك"، مشيراً إلى أن "المصفاة ستوفر فرص عمل للشباب، والشركة المنفذة هي شركة رانية الدولية للنفط".

وفي نفس السياق، قال الخبير النفطي علي خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "تنفيذ مشروع أول مصفاة نفطية في كركوك سيساهم في رفد المحافظة بالمنتجات النفطية خاصة أن كركوك تعتبر من المحافظات المنتجة للنفط، وهذا المشروع يعد الأول من نوعه".

وأضاف، أن "الطاقة التصميمية لمصفاة كركوك القديمة، تبلغ 60 ألف برميل من النفط الأبيض، والگاز، والنفط الأسود، ولا يوجد في المصفاة أبراج التصفية والهدرجة ولو تواجدت الهدرجة لتمكن العاملون من رفع الإنتاج وتحسين نوعية المنتج".

وأشار إلى أن "كركوك تعتمد على مصافي بيجي ومصافٍ أخرى، ولو نفذ فيها مشروع مصفاة جديدة سيسهم في تعزيز المنتجات في المحافظة وترفد المحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية".

وتابع أن "وزارة النفط وقبل أكثر من 10 سنوات أعلنت عن مشروع مصفاة كركوك وكررت الإعلان في العام 2017".

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، عزمها بناء مصفاة نفط جديدة في كركوك وتعزيز إنتاج النفط من الحقول الحالية.

وذكرت وزارة النفط العراقية أنها تعتزم زيادة إنتاج النفط من حقول كركوك إلى أكثر من مليون برميل يومياً، مشيرة إلى أن هناك خطط لتكليف شركات أجنبية بتعزيز الإنتاج من حقول النفط في كركوك.