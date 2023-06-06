بمقدمتها العراق .. محافظة إيرانية تصدر سلعاً بقيمة 140 مليون دولار لعدة دول في شهرين

شفق نيوز/ ذكر مدير جمارك محافظة "مركزي" الايرانية (غرب) علي رضا صديقي راد، يوم الثلاثاء، ان هذه المحافظة صدرت سلعا بقيمة 140 مليون دولار الى 52 دولة بينها العراق خلال الشهرين الماضيين.

وقال صديقي راد في تصريح نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، ان حجم هذه السلع بلغ 230 الفا و468 طنا بقيمة 140 مليون دولار اي بزيادة نسبتها 190 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأردف بالقول ان محافظة "مركزي" استوردت ايضا خلال الفترة المذكورة 42 الفا و956 طنا من السلع بقيمة 134 مليونا و715 الفا و532 دولارا.

كما أشار المسؤول الجمركي الإيراني إلى أن افغانستان وباكستان والعراق وتركيا وارمينيا جاءت في مقدمة الدول التي استوردت السلع من هذه المحافظة الايرانية فيما جاءت الإمارات والصين وتركيا والهند والمانيا في مقدمة الدول التي استوردت هذه المحافظة منها السلع.

ومعظم السلع التي صدرتها هذه المحافظة هي ، مشتقات الهيدروكربون ، وحليب البودرة الصناعي ، والغاز السائل ، ومشتقات البولي اثيلين ، وسبائك الحديد والصلب ، والزيوت الخفيفة ، وعلب الألمنيوم ، والاواني الزجاجية ، وورق المحارم ، ومكثف عصير الفواكه.