بمقدار 3 آلاف دينار للمثقال.. تراجع أسعار الذهب وسط انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، تراجعاً بالأسواق المحلية في بغداد وأربيل، تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار مع بداية تعاملات الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 884 ألف دينار، وسعر الشراء 881 ألفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 887 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 854 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 851 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 885 ألف دينار و895 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 855 ألفاً و865 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت تراجعاً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 940 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 897 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 770 ألف دينار.

يأتي هذا بالتزامن مع تسجيل أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، تراجعاً مقابل الدينار العراقي في أسواق بغداد وأربيل مع انطلاق التداولات الصباحية؛ فقد سجلت بورصتا الكفاح والحارثية ببغداد 153,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 154,500 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال الواحد للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بفعل معادلة التسعير المحلية التي ترتبط طردياً بسعر الأونصة عالمياً ومعدلات صرف العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.