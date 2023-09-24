"بمقدار 15 ألف برميل يوميا".. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، إن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول رئيسية بلغت 5.136 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 1.210 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.346 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 233 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 15 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والتي بلغت معدل 248 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.287 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 603 مليون برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 383 ألف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 287 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بمعدل 209 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمعدل 134 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا او ليبيا او نيجيريا".