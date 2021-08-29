بمعدل 73 ألف برميل يوميا .. انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 73 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5.513 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار90 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.423 ملايين برميل".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 77 ألف برميل يوميا، منخفضا بمعدل 73 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 150 ألف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,555 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 595 ألف برميل يوميا، تليها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 286 الف برميل يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت بمعدل 370 ألف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من الاكوادور بلغت معدل 261 ألف برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 231 الف برميل يوميا، تليها نيجيريا وبمعدل 95 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت البرازيل وبمعدل 43 الف برميل يوميا".