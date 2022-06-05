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بمعدل 326 ألف برميل يومياً .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-05T05:28:05+0000
بمعدل 326 ألف برميل يومياً .. إرتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى معدل 326 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.561 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 325 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.886 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 326 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا بمقدار 44 الف برميل عن الأسبوع الذي سبقه والبالغ متوسط 282 الف برميل يوميا".

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.444 ملايين برميل يوميا، تلتها المكسيك بمعدل 747 الف برميل يوميا، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 345 الف برميل يوميا، ومن ثم كولومبيا بمعدل 215 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغت معدل 193 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 172 الف برميل يوميا، وبلغت متوسط الاستيرادات من ترينداد توباغو 71 الف برميل يوميا، فيما لم يتم استيراد اي كمية من روسيا".

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