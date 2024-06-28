بمعدل 3.5 مليون لتر.. النفط العراقية تعلن إنتاج البنزين "السوبر 98" أوكتان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط عن إنتاج البنزين "السوبر" من شركة مصافي الشمال لأول مرة، بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني "98"، بعد نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع اعادة أعمار وحدة تحسين البنزين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذا الإنجاز تنفيذاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الانتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014، والعمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد".

وأشادت الوزارة بـ"الجهود الوطنية المخلصة للعاملين في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة ، وجهود مدير عام الشركة في الارتقاء بالمواصفات الفنية لوحدة تحسين البنزين من العدد الأوكتاني 92 % الى المواصفات العالمية السوبر العدد الأوكتاني 98 %".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) الف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني.