بمعدل 245 الف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن ارتفاع في الصادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 245 الف برميل يوميا كمتوسط المعدل خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.555 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 113 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.442 ملايين برميل يوميا".

واضافت ان "امريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 245 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت متوسط الصادرات فيها 42 الف برميل يوميا.

واشارت الى ان "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,572 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 537 الف برميل يوميا، تلتها السعودية التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 424 الف برميل يوميا، ثم الاكوادور وبكمية بلغت 284 الف برميل يوميا".

ووفقا للإدارة فان "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 244 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 141 الف برميل يوميا، ثم جاءت كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 71 الف برميل يوميا ،ثم جاءت روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 37 الف برميل يوميا".