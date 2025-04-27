بمعدل 170 ألف برميل يومياً .. ارتفاع صادرات نفط العراق إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية ارتفعت الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 4.831 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 255 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 5.086 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 170 ألف برميل يوميا مرتفعة عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت الصادرات فيه معدل 136 ألف برميل يوميا".

وأشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.258 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك بمعدل 381 ألف برميل يوميا، تليها السعودية بمتوسط 298 ألف برميل يومياً، ومن الاكوادور بمتوسط 189 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا بمعدل 178 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا كانت بمعدل 155 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل 146 ألف برميل، ومن ليبيا معدل 29 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 28 الفاً يوميا".