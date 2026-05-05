بمعدل طلب يلامس 105 ملايين برميل يومياً.. العراق يعزز مكانته ضمن كبار موردي النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

تشير بيانات حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستهلاك العالمي للنفط يستقر حالياً عند مستوى يقارب 100 إلى 105 ملايين برميل يومياً، مع استمرار الطلب القوي من الاقتصادات الكبرى رغم تباطؤ النمو في بعض المناطق.

وبحسب بيانات الوكالة فإن الولايات المتحدة تتصدر قائمة أكبر المستهلكين عالمياً بنحو 20.3 مليون برميل يومياً، تليها الصين بحوالي 16.1 مليون برميل يومياً، ثم الهند بنحو 5.2 ملايين برميل يومياً، بينما تأتي روسيا والسعودية والبرازيل ضمن المراتب التالية باستهلاك يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً لكل دولة.

أما على مستوى الإنتاج العالمي، فتتصدر الدول المنتجة كل من: أميركا والسعودية وروسيا والعراق، حيث تشير التقديرات إلى أن العراق ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية، ما يجعله أحد أهم موردي النفط في السوق العالمية.

وتؤكد تقارير سوق الطاقة أن الطلب العالمي على النفط واصل الارتفاع خلال عام 2025 ليصل إلى أكثر من 105 ملايين برميل يومياً، مع توقعات باستمرار النمو في 2026 لكن بوتيرة أبطأ نتيجة التحول التدريجي نحو الطاقة البديلة.

وفي المقابل، يتركز الإنتاج العالمي بشكل كبير في دول منظمة أوبك بقيادة السعودية والعراق إضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل، ما يجعل سوق النفط شديد الحساسية لأي اضطرابات جيوسياسية أو أزمات في سلاسل التوريد.