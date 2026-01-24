بمشاركة 29 شركة عربية وأجنبية.. انطلاق أول معرض للجواهر في العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد

بمشاركة 29 شركة عربية ودولية، نُظمت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، مساء السبت، فعاليات معرض الجواهر العراقي بدورته الأولى، بمشاركة إقليمية كبيرة.

وقال رئيس مجموعة شركات المتحدة فلاح الشمري، وهو منظّم المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "معرض المجوهرات العراقي الذي ترعاه وزارة التجارة، يضم صناعة توطين الذهب بمشاركة شركات عراقية وعربية متخصصة في صناعة وتجارة المجوهرات".

ويضيف، أن "شركات من تركيا وايران والسعودية والامارات العربية اضافة الى شركات عراقية شاركت بهذا المعرض"، مشيراً إلى أن "المعارض تعتبر منطقة جمركية، حتى لو أقيمت في البلد المنظم، لأنه يُعد مشاركاً".

ونوّه الشمري إلى "مشاركة مصممين من كندا"، لافتاً إلى أن "كمية المعروضات القادمة من الخارج بلغت 220 كغم من الذهب".

وأكد، أن "الإعداد لهذا المعرض المهم تم قبل عامين تقريباً، وأن هذا المعرض سيكون خطوة مهمة لانطلاق معارض مماثلة على نطاق اوسع".

يشار إلى أن أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، ارتفعت لأكثر من مليون دينار للمثقال الواحد، من عيار 21، في قفزة تاريخية باسعاره.

وأكد المدير التنفيذي لشركة طالبى ماشين الإيرانية إبراهيم رضوي، أن مشاركة شركته "اقتصرت على عرض اجهزة خاصة بفتح الذهب ولم نشارك بمجوهرات".

وأضاف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه هي المشاركة الاولى للشركة في العراق، وهي بمثابة تجربة يمكن الاستفادة منها في عقد صفقات تجارية مع الشركات المشاركة"، مبيناً أن "هذا المعرض الذي يعقد لاول مرة في العراق يعد تجربة متميزة، وأن الجناح العراقي ضم تحفاً فنية من المجوهرات التي تعكس حضارة وتراث هذا البلد العريق".

أما المهندسة المعمارية المقيمة في كندا زينب العنبكي، فتحوّلت من عالم العمارة إلى فن المجوهرات بسبب شغفها وتمكّنت من تأسيس مشروع خاص لها بهذا المجال.

وتقول العنبكي لوكالة شفق نيوز، إن مشاركتها بمعرض الجواهر العراقي لا تهدف الى مجرد عرض تصاميمها الخاصة وحسب، بل أرادت من خلال ذلك تأكيد موقفها بأن الإبداع العراقي قادر على تجاوز الحدود.

وتضيف، أن "العراق عاد الى النجاح والى الامساك بزمام المبادرات بمختلف الاصعدة، وأنه بدأ فعلا يسهم في بناء المشهد الثقافي والاقتصادي في البلاد"، مؤكدة أن "مشروعها يلقى نجاحا وإعجاباً في السوق الكندية، لأنه يجمع بين الدقة الهندسية والذائقة الفنية".

وضم المعرض أجنحة متنوّعة، منها ما يختص بأحدث تصاميم المجوهرات والأعمال اليدوية التراثية، إلى جانب ورش تعريفية لتسليط الضوء على تطور صناعة الجواهر في العراق.

ويهدف هذا المعرض بحسب المنظمين إلى دعم المنتج المحلي، وإبراز الحِرَف العراقية في مجال صناعة الجواهر، إضافة الى فتح آفاق التعاون مع الشركات العربية والعالمية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

يُشار إلى أن الذهب والمجوهرات تُعد من الركائز الاستراتيجية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم الاستقرار المالي من خلال تعزيز احتياطيات البنك المركزي.