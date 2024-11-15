بمشاركة إقليم كوردستان.. منتدى وشيك في روما لتعزيز التعاون بين العراق وإيطاليا

شفق نيوز/ ذكر موقع "نوفا نيوز" الإيطالي أن منتدى عراقياً إيطالياً للتعاون سيعقد في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في العاصمة روما، وذلك بمشاركة من إقليم كوردستان، بهدف تسهيل التعاون بين شركات ومؤسسات البلدين في ميادين الأغذية الزراعية والطاقة والبيئة والبنية التحتية والبناء والطب والأدوية.

وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "منتدى الأعمال والتعاون العراقي" سينعقد في روما بالتعاون مع "كونفيندوستريا"، وهي رابطة للصناعات الإيطالية، وذلك بتنظيم من "مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا الايطالي التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية".

وأشار التقرير إلى أن الهدف من المنتدى "تسهيل الشراكات والتعاون التجاري بين أصحاب المصلحة العراقيين والإيطاليين من المؤسسات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص في مجالات الأغذية الزراعية والطاقة والبيئة والبنية التحتية والبناء والطب والأدوية وغيرها".

ولفت التقرير إلى أن المنتدى سيفتتح أعماله بمداخلات لممثلين رفيعي المستوى، بما في ذلك من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

أما من الجانب العراقي، فقد ذكر التقرير أنه سيكون هناك ممثلون عن وزارتيّ الصناعة والمعادن، والتجارة، واتحاد الصناعات العراقي، واتحاد غرف التجارة العراقية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، وهيئة المدن الصناعية.

وستحضر أيضاً مراكز تطوير المشاريع التابعة لمنظمة "اليونيدو"، والتي ستقدم خبراتها ومعارفها، وتساهم في المناقشات الإستراتيجية والتطورات الناتجة عنها.

وبحسب التقرير، فإن المنتدى سيسهل التفاعل المباشر بين الشركات الإيطالية المشاركة ونظيراتها العراقية.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم المنتدى يندرج ضمن مشروع "ترويج الاستثمار في العراق – المرحلة الثانية" الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ترجمة وكالة شفق نيوز