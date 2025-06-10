بمشاركة 160 دولة.. العراق في معرض إكسبو بلغراد 2027

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصربية بلغراد أعمال المؤتمر الدولي للتحضيرات الخاصة بمعرض إكسبو بلغراد 2027، بمشاركة وفود تمثل أكثر من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم، من بينها العراق، الذي يسعى لتسجيل مشاركة متميزة وفاعلة في هذا الحدث العالمي.

وقد شارك العراق في هذا المؤتمر الدولي من خلال وفد رسمي ترأّسه محمد حنون كريم، معاون مدير عام شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة ورئيس الوفد العراقي، الذي أكد أن مشاركة العراق تأتي بدعم مباشر من الحكومة العراقية ووزارة التجارة وتهدف إلى إبراز الصورة المشرقة للعراق في المحافل الدولية وتعزيز حضوره على خارطة الفعاليات الاقتصادية والثقافية العالمية.

وأوضح حنون، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العراق يطمح لتقديم جناح وطني متكامل يعكس حضارته العريقة، ويبرز تطلعاته التنموية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاستثمارية ، مشددًا على أن المشاركة في إكسبو بلغراد 2027 تمثل فرصة نوعية لتعزيز التعاون الدولي، واستقطاب الاهتمام العالمي نحو فرص الاستثمار في العراق.

وأكد حنون أن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تضمنت استعراض الخطط التنظيمية لمعرض إكسبو، وعرضًا لموقع المعرض والبنية التحتية التي يجري تطويرها في بلغراد.

كما شارك الوفد العراقي في عدد من الجلسات الفنية إلى جانب الوفود الأخرى، حيث تم تبادل الرؤى حول آليات تصميم الأجنحة وتنظيم البرامج الثقافية والتجارية المصاحبة.

وقال حنون أيضا، أكدنا في المؤتمر على حرص العراق على بناء شراكات فاعلة مع الدول والمنظمات المشاركة، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتنفيذ الفعاليات الكبرى، بما يعزز جاهزية العراق للمشاركة في المعرض وفق أعلى المعايير العالمية.

يُذكر أن معرض إكسبو بلغراد 2027 يُعد أحد أبرز الفعاليات العالمية التي تنظم كل خمس سنوات، ويشكل منصة للتفاعل بين الشعوب والثقافات، ونافذة لعرض الابتكارات والرؤى المستقبلية للتنمية المستدامة.