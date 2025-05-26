بمساحة 600 دونم.. مباحثات عراقية إيرانية بالبصرة لمناقشة مشروع تجاري

شفق نيوز/ كشف محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الاثنين، عن تفاصيل تطوير مشروع "منفذ الشلامجة" الحدودي بين العراق وايران، مؤكدا انه يقام على مساحة 600 دونم ويُخصص للتبادل التجاري ونقل المسافرين.

وقال العيداني لوكالة شفق نيوز، إنه "التقى وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق زيارة خلال زيارة رسمية إلى محافظة البصرة، ناقشت سبل تعزيز التعاون في مجال النقل، ومتابعة مشاريع الربط السككي والتبادل التجاري بين العراق وإيران".

واضاف ان "الوزيرة الإيرانية زارت البصرة للاطلاع على مشروع الربط السككي بين البلدين عبر مسار البصرة – شلامجة، والوقوف على تنظيم إجراءات نقل المسافرين"، موضحا أن "الزيارة شملت أيضاً الاطلاع على مشروع منفذ الشلامجة الحدودي، الذي يُقام على مساحة 600 دونم، ويُخصص للتبادل التجاري ونقل المسافرين، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين العراق وإيران".

وكشف وسائل اعلام ايرانية، يوم الاحد، عن وصول وزيرة الطرق وبناء المدن في ايران فرزانة صادق إلى العراق بهدف متابعة العلاقات الثنائية في مجال النقل، ومشروع سكك حديد شلمجه – البصرة، وزيارة الإمام الحسين.

ويعد خط سكة حديد شلمجة - البصرة جزءاً من خطة ربط العتبات المقدسة في البلدين، حيث أعلنت بغداد في وقت سابق، أن الهدف الأولي من هذا الخط السككي هو نقل أكثر من 3 ملايين زائر إلى العتبات المقدسة سنويا بكلفة 150 مليون دولار.