بلومبرغ: ناقلة عملاقة محملة بخام عراقي تعبر مضيق هرمز

أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، مساء السبت، بأن ناقلة نفط عملاقة محملة بخام عراقي يُعتقد أنها عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة.

وقالت الوكالة، في تقرير، إن رصد الناقلة استند إلى إشارات التتبع البحري، ما يجعل التقييم أولياً من دون تأكيد نهائي حتى الآن.

واعتبرت "بلومبرغ" أن عبور الناقلة يمثل مؤشراً على عودة محدودة لحركة شحن النفط عبر الممر البحري الحيوي نحو الأسواق العالمية، بعد اضطرابات سابقة.