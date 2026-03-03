بلومبرغ: قفزة 100% في تكلفة ناقلات الغاز بالأطلسي

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بارتفاع تكلفة استئجار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 100% في حوض الأطلسي، لتتجاوز أكثر من 200 ألف دولار يومياً للناقلة الواحدة.

وأوضحت المصادر أن "الارتفاع الحاد في أسعار الشحن جاء عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال، ما تسبب باضطراب في الأسواق وزيادة الطلب على الناقلات".

وفي السياق، نقلت بلومبرغ عن مسؤول في وزارة الطاقة الكورية الجنوبية تأكيده أن "سيؤول تعمل حالياً على تأمين إمدادات بديلة من الغاز، تحسباً لأي نقص محتمل بعد توقف الإنتاج القطري".

ولفتت الوكالة، نقلاً عن مصادرها، إلى أن "مسؤولين صينيين مارسوا ضغوطاً على إيران لتجنب أي خطوات من شأنها تعطيل صادرات الغاز القطري".

وأضافت المصادر أن "المسؤولين الصينيين طلبوا من طهران الامتناع عن استهداف مراكز تصدير الغاز الطبيعي الرئيسية، في ظل تصاعد المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة".

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد أن شنت القوات الأميركية والإسرائيلية غارات على إيران مطلع الأسبوع الجاري، مما دفع طهران إلى إيقاف الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتدفقات النفط والغاز العالمية.

وفي أعقاب الإعلان، علق العديد من مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وشركات التجارة شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر المائي الضيق، وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية تجمع السفن بالقرب من موانئ رئيسية في الخليج، بحسب "رويترز".

وأظهرت بيانات تتبع السفن، الأحد الماضي، تزايد الاضطرابات، إذ رست ما لا يقل عن 150 ناقلة، من بينها ناقلات نفط خام وغاز طبيعي مسال، في مياه الخليج المفتوحة خلف مضيق هرمز، إضافة إلى وجود عشرات الناقلات الأخرى على الجانب الآخر من المضيق.

و ازدادت المخاطر حدة بعد تعرض عدد من الناقلات لأضرار قبالة سواحل الخليج إلى جانب مقتل بحار.