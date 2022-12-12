بلغت 8 ملايين دولار.. العراق يتسلم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت

شفق نيوز/ تسلّم البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت البالغ قرابة 8 ملايين دولار.

وذكر البنك المركزي العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "البنك تسلُّم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغ (7.946.316) سبعة ملايين وتسعمئة وستة وأربعين ألفًا وثلاثمئة وستة عشر دولارًا أمريكيًّا، بعد تسديد كامل التعويضات الخاصة بدولة الكويت".

واوضح ان "المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن المرقم (2621) لسنة (2022) المعني بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت".

يُذكَر أنّ العراق كشف في 2021 عن إنهائه لجميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.