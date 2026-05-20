بكين وموسكو تعلنان قفزة بالتبادل التجاري إلى 200 مليار دولار

شفق نيوز - بكين

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وصول حجم التبادل التجاري بين بكين وموسكو إلى نحو 200 مليار دولار في عام 2025، وسط تأكيدات متبادلة على دفع التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.

وقال الرئيس الصيني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي في بكين، إن حجم التبادل التجاري في شهر نيسان/أبريل الماضي ارتفع بأكثر من 20%، مؤكداً أن الثقة المشتركة هي من أهم ما يميز العلاقات بين البلدين.

وأشار شي إلى سعي بكين للارتقاء بالعلاقات مع موسكو إلى مستوى جديد، معتبراً أن التعاون بين الجانبين يخدم العدالة الدولية، واصفاً العالم بأنه لم يعد مستقراً بسبب محاولات الهيمنة والانفراد بالقرار من طرف واحد، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

من جانبه قال الرئيس بوتين خلال المؤتمر ذاته، إنه وقع مع نظيره الصيني 40 اتفاقاً يتعلق بالتعاون التجاري الذي يشهد نمواً واضحاً بين شركات البلدين، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد والتصدير تجري بالعملتين المحليتين (الروبل واليوان)، مما يعني امتلاك تبادل تجاري محمٍ من التأثيرات والتدخلات الخارجية.

وأضاف أن روسيا مستعدة لتأمين إمدادات الطاقة بأنواعها كافة بثبات ودون انقطاع إلى الصين، واصفاً العلاقات بين الدولتين بأنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق.