بكين تعلن تسهيلات دخول من أربيل وتقدم كشفاً تجارياً عن السلع والسيارات

شفق نيوز/ كشف السفير الصيني في العراق تسوي وي، اليوم الأربعاء، أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين بلغ 49 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يجعل الصين أكبر شريك تجاري للعراق ومستورد للنفط العراقي.

وأوضح السفير وي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى السفارة ببغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن حجم التبادل التجاري في النصف الأول من هذا العام وصل إلى 27 مليار دولار، متوقعًا أن يتجاوز هذا الرقم ما تم تحقيقه في العام الماضي.

وأشار السفير إلى رغبة الشركات الصينية في المشاركة في تطوير حقول النفط والغاز الجديدة التي طرحتها الحكومة العراقية، مشيدًا بالتعاون الثنائي في هذا المجال.

كما لفت تسوي وي إلى أن تصدير السيارات الصينية إلى العراق شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث تم تصدير 20 ألف سيارة إلى العراق في عام 2023.

ومنذ بداية عام 2024 وحتى الآن، بلغت صادرات السيارات الصينية إلى العراق 23 ألف سيارة، مما يعكس جودة هذه السيارات وسعرها المقبول، وهو ما نال إعجاب العديد من العراقيين، بحسب وي.

وفي سياق آخر، أعلن السفير وي، أن الاتفاقية الصينية العراقية الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من تأشيرات الدخول قد دخلت حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي، مما يسهل الإجراءات، كما تم تقديم مقترح هذا العام لتخفيض رسوم الحصول على التأشيرات وتسهيل الإجراءات للطلاب العراقيين الراغبين بالدراسة في الصين.

وأضاف أن القنصلية العامة في أربيل قد بدأت بتقديم خدمات الحصول على التأشيرات للمواطنين العراقيين، مما يسهل إجراءات دخولهم إلى الصين.

وأشار إلى أن القنصلية في البصرة قد فُتحت العام الماضي، ولكن لم يتم منح خدمات التأشيرات حتى الآن.

وأكد السفير الصيني، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، مما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة.