بكين ترد على واشنطن بفرض رسوم خاصة على السفن الأميركية

شفق نيوز- بكين

كشفت الحكومة الصينة، يوم الجمعة، عن نيتها بفرض رسوم خاصة على السفن الأميركية في مرافئها ردا على إجراءات الولايات المتحدة الأخيرة.

وذكرت وزارة النقل الصينية في بيان، أنها ستطبق هذه الرسوم اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 14 تشرين الأول/ أكتوبر، على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أميركية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة.

كما ستُفرض على السفن الأميركية التي تصل إلى الصين رسوم قدرها 400 يوان (56 دولاراً) لكل طن صافي، وسترتفع هذه الرسوم إلى 640 يوانا في أبريل، ثم تزداد سنوياً، بحسب البيان أيضاً.

وأوضحت الوزارة أن "الرسوم الخاصة في الموانئ تُطبق على كل رحلة تقوم بها السفينة إلى الصين، وليس على كل ميناء تزوره، كما لن تُفرض الرسوم على السفينة أكثر من خمس مرات في السنة.

ويبدأ تطبيق هذه الرسوم في نفس اليوم الذي تبدأ فيه الموانئ الأميركية بفرض رسوم على السفن التي تُشغّلها أو تُصنّعها الصين عند وصولها إلى الولايات المتحدة.

ووصف متحدث باسم وزارة النقل الصينية هذه الرسوم بأنها "إجراء مشروع لحماية الحقوق والمصالح القانونية لشركات الشحن الصينية".