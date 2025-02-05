بكلفة 800 مليون دولار.. العراق يوقع عقداً لتطوير مصفاة الديوانية

شفق نيوز/ وقع العراق، يوم الأربعاء، عقد مشروع تطوير وتوسعة لمصفاة الديوانية بكلفة 800 مليون دولار، بإضافة وحدة تكرير بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي تم التوقيع برعايته، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع تطوير وتوسعة مصفاة الديوانية يعد أحد أهمّ المشاريع الإستراتيجية في العراق التي وضعت ضمن المنهاج الحكومي، باعتماده أحدث الوسائل التقنية لتكرير النفط الخام، ضمن المحددات والقوانين البيئية، من حيث المخرجات المطروحة من المشروع من المخلفات (السائلة والصلبة والغازية)، كما يأتي في إطار سعي الحكومة لمواكبة التطور في الصناعة النفطية والحصول على مواصفات نوعية وكميات أعلى للمنتجات النفطية".

وأكد أن تأمين التخصيصات المالية في إطار التعاقد مع الشركة المنفذة، حيث ستباشر بالعمل خلال أيام، موضحاً ما يمثله المشروع من إضافة إلى محافظة الديوانية التي تفتقر لمشاريع إستراتيجية، وضمن اهتمام الحكومة بتقديم أفضل الخدمات للمحافظة.

كما أشار إلى أهمية هذا المشروع في تأمين المشتقات النفطية، وسيساعد في إكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء الشنافية، وتأمين حاجات الصناعة، والسوق المحلية، إلى جانب توفير فرص العمل.

وبحسب البيان، يتضمن مشروع تطوير وتوسعة مصفاة الديوانية إضافة وحدة معالجة غاز سائل بطاقة 180 طن/ يوم، ووحدات هدرجة النفثا بطاقة 18 ألف برميل/ يوم، وتحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل/ يوم، وأزمرة النفثا بطاقة 8 آلاف برميل/ يوم، ومولدات كهربائية لتشغيل الوحدات سعة 10 ميغاواط/ ساعة، وباقي الوحدات الضرورية.

كما يتضمن المشروع معمل إنتاج النتروجين سعة 1400م3/ ساعة، ومستودع لتحميل المنتجات النهائية سعة 90 ألف برميل/ يوم، بالإضافة إلى محطّات ضخ وخزن تشمل 24 خزاناً للنفط الخام والمنتجات، ومعمل تعبئة أسطوانات الغاز السائل لتصريف الغاز السائل المنتج، ومحطة ضخ الماء من نهر الفرات مع وحدة تعاملات مياه أولية، ووحدات لتحلية المياه R.O، ومعالجة المياه الصناعية، وتحضير الصودا الكاوية، فضلاً عن إنشاء جميع الأعمال المدنية والبنى التحتية.