بكلفة تصل لملياري دولار .. السوداني يطلق العمل بـ 6 مشاريع صناعية في المثنى

شفق نيوز/ أطلق وافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى.

واطلق السوداني تلك المشاريع عبر الدائرة التلفزيونية، بكلفة مالية كلية تبلغ (مليار و171) مليون دولار، وهي كالآتي:

1- التشغيل التجاري، لمعمل إسمنت نجمة السماوة 2، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.

2- إطلاق العمل التنفيذي لمعمل إسمنت العربي، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.

3- إطلاق العمل في معمل إسمنت خيرات المثنى، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم.

4- إطلاق العمل في معمل إسمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم.

5- إطلاق العمل في معمل إسمنت الاتحاد بطاقة 6000 طن/ يوم.

6- إطلاق العمل في مشروع (الصودا الكاوية)ـ لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية 1200 طن/ يوم.