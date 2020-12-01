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بكسب دعوى قضائية.. العراق يتجنب دفع تعويضات بملايين الدولارات

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T14:25:57+0000
بكسب دعوى قضائية.. العراق يتجنب دفع تعويضات بملايين الدولارات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية يوم الثلاثاء عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة "تايسن كروب" الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.

وقالت مدير عام الدائرة القانونية حنان منذر نصيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 يورو اضافة الى 406.329.51 الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية".

واضافت انه "تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق".

وتابعت نصيف، ان "الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية".

واشارت إلى ان "القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية".

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