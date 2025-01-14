بقيمة 55 ملياراً.. البورصة العراقية تتداول 57 مليار سهم خلال شهر

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء ، تداول 57 مليار سهم بقيمة مالية بقيمة 55 مليار دينار خلال شهر كانون الأول الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه شفق نيوز، أن "السوق نظم 20 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال كانون الأول بلغت 74 شركة مساهمة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف التقرير، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 57 مليار و862 مليوناً و320 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 55 مليار و652 مليوناً و595 ألف دينار من خلال تنفيذ 15136 صفقة"، مبيناً أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1073 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، بمشاركة 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.