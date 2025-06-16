بقيمة 42 مليار دينار.. تسجيل خسائر مالية في شركة حكومية عراقية

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، ان مجموع الخسائر في الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بلغ 42 مليار دينار خلال عامين، مؤكدة ان 165 حافلة تعمل من اصل 313 حـافلـة تـمَّ شـراؤها بمبلغ 39 مليون دولار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً مُؤلّفاً من دائرة الوقاية أجرى زيارةً إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، وهي من ضمن شركات التمويل الذاتيّ، تُعَدُّ من الشركات الخاسرة، إذ بلغت خسائرها في العامين 2023 و2024 بلغت 19 مليار دينارٍ"، مُوضحةً أنَّ "الشركة لم تتلقَ أيَّة منحةٍ أو قرضٍ من وزارة النقل منذ العام 2015”.

واضافت ان "الشركة تقوم بدفع رواتب المُوظَّفين من مواردها الذاتيَّة، كما أنَّ إيراداتها سجَّلت انخفاضاً ملحوظاً منذ العام 2020، بعد دخول 4 شركات نقلٍ في عقودٍ مع سلطة الطيران المدنيّ ومُنافستها في مُمارسة نشاطها داخل مطار بغداد، إذ يبلغ عدد عجلات الشركة العاملة حالياً داخل المطار 150 عجلةً فقط من اصل 515 تمتلكها الشركة”.

واوصت الهيئة، الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارتي النقل والداخليَّة وأمانة بغداد، "بتفعيل وإعادة تشغيل أكبر عددٍ مُمكنٍ من الحافلات وإصلاح العاطلة منها وإجراء الإدامة الدوريَّة لها؛ للنهوض بواقع حال الشركة وزيادة إيراداتها"، مشيرة الى "شطب 386 حافلة وتهيئة 287 أخرى للشطب؛ لعدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من صيانتها، بسبب كثرة عطلاتها وانتهاء عمرها الافتراضيّ"، لافتةً إلى "وجود عددٍ كبيرٍ من العجلات المُستهلكة".

البيان لفت الى "مبلغ الاندثار بالآليات والمعدات في إذ وصل الى اكثر من 22 مليار دينارٍ، كما تعاقدت الشركة على تنفيذ مرآب مُتعدّد الطوابق ومقرّ للشركة باكثر من 23 مليار دينار، وفي نيَّـتها إحالته إلى الاستثمار ليكون جامعة أهليَّـة".