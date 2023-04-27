بقيمة 24 مليون دولار.. استثمار ديالى تمنح خمس إجازات لمشاريع حيوية

شفق نيوز/ كشفت هيئة استثمار ديالى يوم الخميس، عن منح خمس إجازات استثمارية لمشاريع في قطاعات مختلفة بالمحافظة خلال عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 24 مليون دولار.

وقال رئيس الهيئة كريم ذياب العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "أبرز الإجازات التي منحتها الهيئة خلال العام الحالي اجازة في القطاع السكني لبناء مجمع سكني في قضاء الخالص ناحية هبهب بقيمة 20 مليون دولار على مساحة 30 دونم ويتضمن المشروع بناء 230 وحدة سكنية".

وأضاف العزاوي؛ أن "الاجازات الاخرى توزعت بواقع اجازة واحدة في القطاع الزراعي لإقامة مزرعة لإنتاج الحبوب والمحاصيل العلفية في قضاء الخالص وبمساحة 5000 دونم، كما تم منح اجازة استثمارية لإنشاء مدينة العاب في ناحية هبهب، و منح اجازة استثمارية اخرى لإقامة مشروع مدرسة اهلية في قضاء خانقين".

وأكد أن "هيئة استثمار ديالى حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار في محافظة وتحرص على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات تواجه الشركات الاستثمارية".

يذكر أن هيئة استثمار ديالى منحت 74 اجازة استثمارية في مختلف القطاعات خلال السنوات السابقة.