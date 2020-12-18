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بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-18T10:17:55+0000
بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

شفق نيوز/ أعلن حاكم مدينة "قصرشيرين" في محافظة كرماشان في إيران "مراد علي تاتار" يوم الجمعة عن تصدير ما قيمته أكثر من مليار و200 مليون دولار من البضائع إلى العراق عبر معبري "خسروي وبرويزخان" الحدوديين في المدينة.

ويظهر هذا زيادة بنسبة 45% من تصدير البضائع والسلع من حيث القيمة بالعملة الأجنبية و 65 في المائة من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من نفس المعبرين الحدوديين.

وقال تاتار، في تصريح للصحفيين اليوم/ ان عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة عبر معبر برويزخان الحدودي الرسمي إلى إقليم كوردستان العراق، يبلغ أكثر من 700 شاحنة يومياً، فيما يصل عدد هذه الشاحنات المتوجهة نحو وسط العراق عبر معبر خسروي الحدودي الرسمي الى أكثر من 300 شاحنة يوميا.

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