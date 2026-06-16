بقيمة 2.7 تريليون دولار.. "سبيس إكس" تصبح خامس أكبر شركة في العالم

شفق نيوز- واشنطن

صعدت شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في الفضاء والطيران والذكاء الاصطناعي والتي يرأسها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إلى المركز الخامس ضمن قائمة أكثر الشركات قيمة في العالم، متجاوزة عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، بعد أن تخطت قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار.

وواصلت أسهم سبيس إكس، التي لفتت الأنظار بطرحها العام الأولي التاريخي، ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.

وارتفع سهم الشركة يوم الثلاثاء، بأكثر من 8% ليصل إلى مستوى 208 دولارات، وأدى هذا الارتفاع إلى دفع القيمة السوقية للشركة لتتجاوز خلال التداولات لفترة وجيزة شركة أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 تريليون دولار.

وفي قائمة أكبر الشركات عالمياً من حيث القيمة السوقية، تحتل إنفيديا المرتبة الأولى بقيمة 5.1 تريليونات دولار، تليها ألفابت بقيمة 4.5 تريليونات دولار، ثم آبل بقيمة 4.4 تريليونات دولار، فيما تأتي مايكروسوفت في المرتبة الرابعة بقيمة 2.9 تريليون دولار.

وكانت أسهم سبيس إكس قد بدأت التداول في بورصة ناسداك في 12 حزيران/ يونيو الجاري.

وتم طرح السهم بسعر 135 دولاراً، وافتتح التداول عند 150 دولاراً.

وخلال أول يوم تداول، ارتفع السهم إلى 176.52 دولاراً قبل أن يغلق الجلسة عند 160.95 دولاراً، مسجلاً زيادة بنسبة 19.2%.

كما واصلت الأسهم صعودها في اليوم الثاني من التداول بنسبة 19.6%.

وأعلنت الشركة أمس الاثنين استكمال عملية الطرح العام الأولي، وتحقيق نحو 85.7 مليار دولار كإيرادات إجمالية، مع استخدام خيار شراء الأسهم الإضافية.