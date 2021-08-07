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بقيمة 2.3 مليار دولار.. العراق ثاني مستوردي السلع الايرانية خلال 4 أشهر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-07T12:47:12+0000
بقيمة 2.3 مليار دولار.. العراق ثاني مستوردي السلع الايرانية خلال 4 أشهر

شفق نيوز/ أعلن مكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، يوم السبت، أن العراق ثاني مستورد للسلع الايرانية بقيمة تجاوزت ملياري دولار في الربع الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن مدير المكتب فرزاد بيلتن، قوله إنه الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية حل العراق ثانيا من بين الاسواق المستوردة للسلع الايرانية، باستيراد 9611 مليون طن من السلع بقيمة مليارين و343 مليون دينار.

وبين أن السوق العراقية استحوذت على 22% من صادرات ايران غير النفطية للربع الأول بنمو سعري 58% وكمّي 92% عن الفترة المناظرة في عام 2020.

وأشار الى أن الصين جاءت بالمرتبة الأولى بجانب العراق الذي تصدر ترتيب دول الجوار، تلته كل من الإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان.

وأكد بيلتن ان العراق في الثلث الأول من السنة المالية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2021 استورد من إيران 10.9 مليون طن من السلع بقيمة 2.8 مليار دولار.

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