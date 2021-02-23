بقيمة 130 ملياراً.. مشاريع استراتيجية متلكئة في "شط العرب"

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن وجود مشاريع استراتيجية متلكئة منذ سنوات تبلغ قيمتها 130 مليار دينار.

وقال العبادي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 3 مشاريع متلكئة عن العمل في القضاء منذ عدة سنوات تبلغ قيمتها 130 مليار دينار عراقي".

وبين أن "المشروع الأول يتعلق بالبنى التحتية ومجاري المنطقة القديمة في شط العرب والذي تنفذه شركة تسمى متيوتي الإيطالية بكلفة 83 مليار دينار"، مضيفا أن "المشروع متوقف عن العمل منذ 2012 ولا تتجاوز نسبة العمل عن 27% بعد مرور 9 سنوات على المباشرة به".

وتابع العبادي بالقول، إن "المشروع الثاني عبارة عن مستشفى كبير في القضاء، تمت المباشرة به من قبل شركة لبنانية عام 2011 ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بكلفة 41 مليار دينار عراقي، لكن العمل تم سحبه عام 2018 لتلكؤ الشركة بالعمل، وهو الآن في طور اكمال عملية احالته إلى إحدى الشركات الرصينة".

وأشار إلى أن "المشروع الثالث يتعلق بمشروع طريق عتبة الوزاري بطول 19 كم وهو متأخر انجاز العمل فيه منذ عام 2011 وتنفذه وزارة الاعمار والإسكان بكلفة 6 مليارات دينار عراقي".