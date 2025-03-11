بقيمة مليار دولار .. حسم نزاع تحكيمي للعراق ضد دعوى مقامة من شركة المانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي بقيمة مليار دولار لصالح البلاد ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)، وذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".

ونقلت الوزارة في بيانها عن مدير عام الدائرة القانونية لديها، هيثم محي راضي، قوله إن الوزارة تابعت القضية منذ العام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية.