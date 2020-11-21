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بفعل هجوم.. انقطاع خط رئيسي يؤثر على خدمة الكهرباء بمحافظتين

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-21T14:19:45+0000
بفعل هجوم.. انقطاع خط رئيسي يؤثر على خدمة الكهرباء بمحافظتين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية يوم السبت انقطاع خط كهرباء رئيسي جراء تفجير استهدف برجا لنقل الطاقة، ما أثر سلبا على الخدمة في عموم محافظة نينوى وجزء من محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في مساء أمس حدث انفصال لخط سد الموصل - قيارة الغازية جهد ٤٠٠ ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير قوائم البرج المرقم (٣٧٦) مما ادى الى سقوطه وتضرر البرج المرقم (٣٧٧)  بالقرب من سيطرة العقرب وتحديداً في قرية المزملات".

وأضاف أن "انفصال الخط المذكور أدى الى تحديد احمال المنظومة الكهربائية في عموم محافظة نينوى ومناطق القاطع الشمالي من محافظة صلاح الدين.

وأشارت إلى أن "ملاكات الوزارة باشرت على الفور بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار وتسليك الخط لإعادته للخدمة بأسرع وقت".

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