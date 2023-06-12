بفارق 17 ألف دينار عن السعر الرسمي.. ارتفاع الدولار في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 146700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 146600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 145750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146900 دينار مقابل 100 دولار.

وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

واعتمدت الموازنة على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.