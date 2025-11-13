بـ700 مليون دولار.. منفذ خسروي يتصدر المنافذ الإيرانية مع العراق

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن قائممقام قضاء قصرشيرين التابع لمحافظة كرمانشاه الكوردية الايرانية، محمد شفيعي، اليوم الخميس ان منفذ خسروي الحدودي مع العراق تصدّر قائمة المنافذ الجمركية الإيرانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (العام الايراني يبدأ في 21 آذار)، بعد أن بلغت قيمة صادراته أكثر من 700 مليون دولار.

وجاء في تقرير لوكالة مهر الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، إن تصريحات شفيعي جاءت خلال لقائه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، زاكد فيها إن منفذ خسروي شهد طفرة كبيرة في النشاط التجاري والترانزيت، ما جعله يتبوأ المرتبة الأولى بين 24 منفذا جمركيا في إيران.

وأضاف شفيعي أن عدد الشاحنات الداخلة والخارجة عبر المنفذ ارتفع من 400 إلى أكثر من 700 شاحنة يوميا، مشيرا إلى أن هذا التطور يمثل أحد أهم إنجازات محافظة كرمانشاه الاقتصادية، ويسهم بشكل مباشر في دعم التنمية في مدينة قصرشيرين والمناطق المحيطة بها.

وكشف شفيعي عن خطط لتوسيع النشاط التجاري في المنفذ ليعمل على مدار 24 ساعة يوميا خلال الفترة المقبلة، مبينا أن مشروع ترخيص عبور سيارات الزائرين (الكابوتاج) بموافقة الجانب العراقي وصل إلى المراحل النهائية من تصديق وزارة الداخلية الإيرانية، ومن المتوقع تطبيقه الشهر القادم بعد استكمال الإجراءات والبنى التحتية اللازمة.

ولفت إلى أن الحكومة وافقت على إعادة إعمار القرى المهجورة في المنطقة الحدودية، باستثناء 11 قرية تخضع لاعتبارات أمنية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في عودة السكان، وتنشيط الزراعة، وتعزيز الأمن المستدام على الشريط الحدودي بين العراق وإيران.