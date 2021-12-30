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بـ7 مليار دولار.. النفط توقع اتفاقا أولياً لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع شركة صينية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-30T09:16:32+0000
بـ7 مليار دولار.. النفط توقع اتفاقا أولياً لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع شركة صينية

شفق نيوز/ وقعت وزارة النفط اليوم الخميس، اتفاق المبادئ الاولية لمشروع مصفى الفاو ومجمع البتروكيماويات مع احدى الشركات الصينية.

وقال وزير النفط على هامش توقيع العقد في مؤتمر حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة متمثلة بمصافي الجنوب وقعت عقدا مع شركة hualu التابعة لشركة cncec الصينية لاستثمار مصفى الفاو بطاقة 300 ألف برميل يوميا ومجمع البتروكيماويات"، مبينا ان "المشروع كلفته الاستثمارية تبلغ 7 مليار دولار كمرحلة اولية وسترتفع لاحقا إلى أكثر من ذلك ضمن مرحلته الثانية".

واضاف ان "المشروع سيحول العراق الى بلد صالح للاستثمار في مجال التصفية وسيوفر مشتقات نفطية ضمن اعلى المواصفات العالمية".

وأكد أن "مشروع الدراسة الفنية والهندسية للمشروع قد أعدت منذ عام 2015 وقد تقدمت أربع شركات عالمية للاستثمار في المشروع وقد فازت الشركة الصينية بذلك".

من جانبه؛ قال ممثل شركة hualu احمد عبد اللطيف أن الشركة تقوم بتنفيذ المشروع وفق أفضل التقنيات العالمية"، مؤكدا أن "المشروع سيكون اول واضخم مشروع من نوعه في المنطقة".

واوضح ان "المرحلة الاولى سيكون بناء مصفى الفاو سينتج بحدود 300 الف برميل يوميا بحدود 7 الى 8 مليارات دولار وسيكون المرحلة الثانية هو بناء مجمع البتروكيماويات بانتاج 3 ملايين طن سنويا بكلفة استثمارية 12 مليار دولار".

واشار الى ان "المشروع من شأنه أن يلبي ما يحتاجه من المشتقات النفطية وتقليل استيراد المشتقات النفطية بشكل كبير وتوفير فرص عمل للعراقيين".

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