بـ58 ألف دونم.. البصرة مستعدة لتسويق محصول الحنطة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، عن استعدادها التام لتسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام وبمساحة بلغت 58 ألف دونم، داعية المزارعين إلى استلام مستحقاتهم المالية.

وقال مدير زراعة البصرة هادي حسين لوكالة شفق نيوز، إن "المساحات الزراعية لمحصول الحنطة للموسم الحالي بلغت داخل الخطة 51,254 دونماً، أما المساحات خارج الخطة بعلاقة قانونية بلغت 6,748 دونمات"، موضحاً أن "الإنتاج المتوقع لهذا الموسم يقدر بـ 48,146 طناً".

وأضاف أن "الكوادر الفنية في المديرية والشعب الزراعية مستمرة بمتابعة الخطة الزراعية وعقد الندوات والدورات الإرشادية لزراعة المحصول والحصاد وتقليل الضائعات بهدف زيادة الإنتاج، والاستعداد لتسويق الحنطة"، داعياً المزارعين إلى "اقتناء بطاقات الماستر كارد لغرض استلام مستحقاتهم المالية".