بـ174.6 طناً.. العراق ثالث أكبر احتياطي ذهب عربياً

شفق نيوز- واشنطن

أظهرت أحدث بيانات الاحتياطيات الرسمية للذهب عالمياً لشهر آذار/ مارس 2026 أن العراق وخمس دول عربية يتجاوز مجموع احتياطياتها حاجز الألف طن.

وتصدّرت السعودية قائمة الدول العربية باحتياطي بلغ 323.1 طناً، تلتها لبنان بـ286 طناً، فيما جاء العراق ثالثاً عربياً باحتياطي بلغ 174.6 طناً، ثم الجزائر بـ173.6 طناً، تلتها ليبيا بـ146.7 طناً.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها شفق نيوز، فقد بلغ احتياطي العراق من الذهب 174.6 طناً، وهو ما يشكّل 24.6% من إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.

وعلى الصعيد العالمي، تصدّرت الولايات المتحدة القائمة باحتياطي بلغ 8133 طناً، تلتها ألمانيا بـ3350 طناً، ثم إيطاليا بـ2451 طناً، وجاءت فرنسا رابعاً بـ2437 طناً، فيما حلّت روسيا خامساً باحتياطي قدره 2326 طناً.

وأضاف التقرير أن العراق اشترى خلال العام 2025 كميات عدة من الذهب، شملت طناً واحداً في آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 طن في تموز/يوليو، و2.5 طن في آب/أغسطس، و3.8 طن في تشرين الأول/أكتوبر.

يُذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يُعد من أبرز الجهات المختصة بتحليل اتجاهات سوق الذهب عالمياً والعوامل المؤثرة في أسعاره.