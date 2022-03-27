بـ16 دولاراً أقل من السوق للواحد .. الأردن تستورد 1.5 مليون برميل من النفط العراقي

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، أنها استوردت 1.5 مليون برميل من النفط الخام من العراق خلال خمسة أشهر، مبينة انها اتفقت مع العراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك.

وقال المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري في تصريح صحفي ان "الاردن اتفق مع العراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء".

واضاف انه من "المتوقع ان يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع نيسان المقبل بعد أن توقف مطلع شهر شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مشيدا بتعاون الجانب العراقي في هذا المجال".

واشار الحياري الى ان اجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ 1 أيلول 2021 ولغاية 30 كانون الثاني 2022 بلغت حوالي 505ر1 مليون برميل وبمعدل يومي حوالي 9899 برميلا محملة على 5866 صهريجا (عراقي وأردني) من موقع ( محطة الصينية/بيجي) إلى موقع المصفاة / الزرقاء".

واكد ان "عملية استيراد النفط الخام العراقي جاء تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين بتاريخ 28/1/2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على 10 آلاف برميل يومياً (+أو - 15 بالمئة ) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية واجور النقل".

كما أشار إلى أن "الجانب الأردني يلتزم بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية".